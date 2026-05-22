viernes, 22 de mayo de 2026

Goya: Recuperan elementos de grifería recientemente sustraídos, hay un demorado

En la jornada de ayer 21-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Goya, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar elementos de grifería recientemente sustraídos y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de un inodoro y un juego de lavatorio completo que se encontraban en un inmueble ubicado por Avenida Madariaga y calle Tucumán de esa ciudad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando de esta manera hallar y recuperar los elementos de grifería sustraídos, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven mayor de edad.

El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.