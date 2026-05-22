Goya: Recuperan elementos de grifería recientemente sustraídos, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron luego de tomar
conocimiento de la sustracción de un inodoro y un juego de lavatorio completo
que se encontraban en un inmueble ubicado por Avenida Madariaga y calle Tucumán
de esa ciudad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los
policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando de esta manera
hallar y recuperar los elementos de grifería sustraídos, así mismo procedieron
a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven mayor de edad.
El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.