Investigan la muerte de un hombre en Santa Lucía: Hay un detenido

Según la información inicial obtenida, el hecho se
habría registrado pasadas las 19:00 horas por Avenida Héroes Malvinas, donde
circulaba -a pie- un hombre identificado con el apellido Guzman -mayor de edad-
y por causas y circunstancias que se tratan de establecer fue interceptado por
otro hombre de apellido Sánchez -30 años- que se movilizaba a bordo de una
camioneta -marca Ford Ranger- con quien mantuvo un supuesto altercado, y en un
momento dado este ultimo habría efectuado disparos de arma de fuego hacia
Guzman, lo que produjo su deceso en el lugar.
Al respectó, personal policial de la citada dependencia procedió a la aprehensión del presunto autor, así también al secuestro del rodado; en tanto en la dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso.