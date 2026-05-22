viernes, 22 de mayo de 2026

Investigan la muerte de un hombre en Santa Lucía: Hay un detenido

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Santa Lucia en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevan adelante tareas investigativas en relación a un hecho registrado en horas de la tarde de ayer 21-05-26, donde un hombre mayor de edad, aparentemente tras mantener algún tipo de altercado con otro sujeto resulto con heridas compatibles con disparos de arma de fuego en su humanidad, lo que produjo su lamentable deceso.

Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado pasadas las 19:00 horas por Avenida Héroes Malvinas, donde circulaba -a pie- un hombre identificado con el apellido Guzman -mayor de edad- y por causas y circunstancias que se tratan de establecer fue interceptado por otro hombre de apellido Sánchez -30 años- que se movilizaba a bordo de una camioneta -marca Ford Ranger- con quien mantuvo un supuesto altercado, y en un momento dado este ultimo habría efectuado disparos de arma de fuego hacia Guzman, lo que produjo su deceso en el lugar.

Al respectó, personal policial de la citada dependencia procedió a la aprehensión del presunto autor, así también al secuestro del rodado; en tanto en la dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso.