jueves, 21 de mayo de 2026

Santo Tomé: Recuperan alhajas robadas recientemente, hay dos personas demoradas

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Santo Tome, en el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesto hurto agravado por escalamiento- en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, realizaron labores de investigación, logrando aprehender a dos personas y recuperar varias cosas.

El procedimiento lo concretaron los efectivos, quienes luego de tomar conocimiento de un ilícito ocurrido en una vivienda de la citada ciudad, donde personas de identidad de desconocida, habrían ingresado a una vivienda a través de una ventana y sustraído varias joyas de un alhajero.

Al respecto, las diferentes investigaciones desplegadas, resultaron en la identificación y posterior aprehensión de dos hombres – alias Tonton de 18 años de edad- y -alias Juanito de 26 años de edad- quienes estarían presuntamente sindicados como autores del hecho, además, recuperaron lo denunciado como sustraído.

Los aprehendidos junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.