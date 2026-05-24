Goya: Joven motociclista murió tras chocar contra un automóvil

En horas de la mañana de hoy 24-05-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Goya, tomaron conocimiento que por calles Colon y Ángel Soto se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer colisionaron una motocicleta y un automóvil, dejando como resultado el posterior deceso del conductor del rodado menor.
Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado
alrededor de las 06:00 horas y tuvo como protagonistas a una motocicleta -marca
Motomel de 110cc- guiada por un joven de 21 años de edad y un automóvil -marca
Chevrolet modelo Joy- conducido por un hombre mayor de edad.
A consecuencia de siniestro, el conductor del rodado menor fue trasladado
hasta el hospital local, donde informaron que el mismo ya habría ingresado sin
vida.
Al respecto, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso,
con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.