La Policía demoró a un hombre por merodeo

Personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, en horas de la tarde de ayer 23-05-26, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos e identificación de persona, observaron por calles Crespo y Patagonia a un hombre que merodeaba y observaba detenidamente los domicilios de la zona, ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.
Por tal motivo, a modo de prevención, los mencionados efectivos
procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un
mayor de 44 años de edad.
El demorado, fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional 7ma donde se llevan a cabo las diligencias del caso.