Gracias a una profunda investigación se entregó el presunto autor del homicidio del productor rural en la Cruz

En el marco de la causa que se
investiga por el homicidio de un hombre de apellido Díaz, de 75 años de edad,
ocurrido el pasado 20 de marzo en una zona rural de la localidad de La Cruz, en
el día de la fecha se produjo la entrega voluntaria del presunto autor ante las
autoridades judiciales competentes.
Cabe señalar que, desde el
momento en que se tomó conocimiento del hecho, la Policía de la Provincia de
Corrientes desplegó un intenso y sostenido trabajo investigativo, llevando
adelante múltiples diligencias en coordinación con la Unidad Fiscal de Paso de
los Libres. En este contexto, distintas áreas de la Institución, entre ellas,
la Dirección General de Delitos Complejos, de grupos especiales, de Policía
Rural y ecológica, Patrulla motorizada, Dirección de drones, División
Homicidios, personal de la Unidad Regional IVº, Vº y dependencias con
jurisdicción en la zona, se abocaron de manera permanente al esclarecimiento
del caso.
Asimismo, se implementaron
rastrillajes en amplias zonas rurales, de difícil acceso y abundante
vegetación, zona denominada como “Pancho Cue”, ya que esta persona frecuentaba
la zona, además de operativos cerrojo y allanamientos simultáneos, con la participación
de aproximadamente un centenar de efectivos policiales que, de manera diaria,
realizaron tareas de búsqueda y recolección de pruebas. Como resultado de estas
diligencias, se logró el secuestro de armas de fuego, entre ellas, un revólver
calibre .38, que se presume que habría sido utilizado para cometer el hecho, y
el restante, que fuera reconocido por familiares como propiedad de la víctima,
además de teléfonos celulares y otros elementos de interés, los cuales fueron
puestos a disposición de la Justicia.
De acuerdo a las primeras
pesquisas, el avance de la investigación, sumado a la intensidad de los
operativos desplegados, habría generado que el presunto autor de apellido
Muller -mayor de edad- se viera cercado por el accionar policial, motivo por el
cual finalmente decidió presentarse ante la Justicia; haciendo mención que por
el caso ya se encuentra detenido un hombre identificado con S.A.E. de 36 años
de edad.
Es importante destacar que todo
el procedimiento se llevó adelante en estrecha coordinación con las autoridades
judiciales, y con un permanente acompañamiento y apoyo logístico por parte del
Gobierno Provincial, lo cual permitió fortalecer los recursos operativos y
avanzar de manera firme en la investigación.
En este sentido, la Policía de Corrientes reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera incansable para el total esclarecimiento del hecho.