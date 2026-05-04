lunes, 4 de mayo de 2026

Gracias a una profunda investigación se entregó el presunto autor del homicidio del productor rural en la Cruz

En el marco de la causa que se investiga por el homicidio de un hombre de apellido Díaz, de 75 años de edad, ocurrido el pasado 20 de marzo en una zona rural de la localidad de La Cruz, en el día de la fecha se produjo la entrega voluntaria del presunto autor ante las autoridades judiciales competentes.

Cabe señalar que, desde el momento en que se tomó conocimiento del hecho, la Policía de la Provincia de Corrientes desplegó un intenso y sostenido trabajo investigativo, llevando adelante múltiples diligencias en coordinación con la Unidad Fiscal de Paso de los Libres. En este contexto, distintas áreas de la Institución, entre ellas, la Dirección General de Delitos Complejos, de grupos especiales, de Policía Rural y ecológica, Patrulla motorizada, Dirección de drones, División Homicidios, personal de la Unidad Regional IVº, Vº y dependencias con jurisdicción en la zona, se abocaron de manera permanente al esclarecimiento del caso.

Asimismo, se implementaron rastrillajes en amplias zonas rurales, de difícil acceso y abundante vegetación, zona denominada como “Pancho Cue”, ya que esta persona frecuentaba la zona, además de operativos cerrojo y allanamientos simultáneos, con la participación de aproximadamente un centenar de efectivos policiales que, de manera diaria, realizaron tareas de búsqueda y recolección de pruebas. Como resultado de estas diligencias, se logró el secuestro de armas de fuego, entre ellas, un revólver calibre .38, que se presume que habría sido utilizado para cometer el hecho, y el restante, que fuera reconocido por familiares como propiedad de la víctima, además de teléfonos celulares y otros elementos de interés, los cuales fueron puestos a disposición de la Justicia.

De acuerdo a las primeras pesquisas, el avance de la investigación, sumado a la intensidad de los operativos desplegados, habría generado que el presunto autor de apellido Muller -mayor de edad- se viera cercado por el accionar policial, motivo por el cual finalmente decidió presentarse ante la Justicia; haciendo mención que por el caso ya se encuentra detenido un hombre identificado con S.A.E. de 36 años de edad.

Es importante destacar que todo el procedimiento se llevó adelante en estrecha coordinación con las autoridades judiciales, y con un permanente acompañamiento y apoyo logístico por parte del Gobierno Provincial, lo cual permitió fortalecer los recursos operativos y avanzar de manera firme en la investigación.

En este sentido, la Policía de Corrientes reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera incansable para el total esclarecimiento del hecho.