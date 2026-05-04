Exitoso operativo de seguridad durante la 49° Fiesta Nacional del Surubí en Goya

Cabe destacar que dicho
dispositivo se implementó antes, durante y después de todas las actividades
programadas, logrando un resultado altamente positivo, permitiendo que el
evento se desarrolle con total normalidad, sin registrarse hechos de gravedad y
garantizando la seguridad de miles de asistentes que participaron de esta
tradicional celebración.
El operativo se basó en una
adecuada planificación y distribución estratégica de los recursos humanos y
logísticos, abarcando tareas de prevención, control del orden público,
seguridad vial y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. Asimismo, se trabajó
de manera articulada con organizadores, autoridades municipales y otras fuerzas
de seguridad, lo que resultó clave para el éxito del despliegue.
En este contexto, se reforzaron
los controles en accesos y puntos estratégicos de la ciudad, donde se brindó
información a conductores y transportistas, regulando la circulación vehicular,
especialmente de unidades de gran porte.
Paralelamente, las comisarías y dependencias de la Unidad Regional II intensificaron sus labores preventivas en toda su jurisdicción. De igual manera, la Dirección General de Seguridad Vial y la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica implementaron operativos sobre rutas nacionales y provinciales, destacándose los controles en corredores claves como la Ruta Nacional N° 12 y Ruta Provincial N° 27, teniendo en cuenta la gran afluencia de visitantes provenientes de distintos puntos de la provincia, del país y de países limítrofes.
Gracias a este importante
despliegue, se logró no solo preservar el orden y la seguridad, sino también
brindar tranquilidad a vecinos y turistas, consolidando a este evento como uno
de los más importantes de la región.
Desde la Policía de Corrientes se resalta la colaboración de la ciudadanía en general y el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio del personal interviniente, reafirmando el trabajo coordinado como herramienta fundamental para el éxito de este tipo de operativos masivos.