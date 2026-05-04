lunes, 4 de mayo de 2026

Exitoso operativo de seguridad durante la 49° Fiesta Nacional del Surubí en Goya

El Ministerio de Seguridad de la Provincia, en forma conjunta con la Policía de Corrientes, a través de la Dirección General de Coordinación e Interior y la Unidad Regional II de Goya, con la colaboración de distintas áreas policiales y el acompañamiento de la Municipalidad local, llevó adelante un amplio y efectivo operativo de seguridad con motivo de la Fiesta Nacional del Surubí en su 49° edición, desarrollada en la ciudad de Goya entre los días 26 de abril y 04 de mayo del corriente año.

Cabe destacar que dicho dispositivo se implementó antes, durante y después de todas las actividades programadas, logrando un resultado altamente positivo, permitiendo que el evento se desarrolle con total normalidad, sin registrarse hechos de gravedad y garantizando la seguridad de miles de asistentes que participaron de esta tradicional celebración.

El operativo se basó en una adecuada planificación y distribución estratégica de los recursos humanos y logísticos, abarcando tareas de prevención, control del orden público, seguridad vial y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. Asimismo, se trabajó de manera articulada con organizadores, autoridades municipales y otras fuerzas de seguridad, lo que resultó clave para el éxito del despliegue.

En este contexto, se reforzaron los controles en accesos y puntos estratégicos de la ciudad, donde se brindó información a conductores y transportistas, regulando la circulación vehicular, especialmente de unidades de gran porte.     

Paralelamente, las comisarías y dependencias de la Unidad Regional II intensificaron sus labores preventivas en toda su jurisdicción. De igual manera, la Dirección General de Seguridad Vial y la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica implementaron operativos sobre rutas nacionales y provinciales, destacándose los controles en corredores claves como la Ruta Nacional N° 12 y Ruta Provincial N° 27, teniendo en cuenta la gran afluencia de visitantes provenientes de distintos puntos de la provincia, del país y de países limítrofes.

Gracias a este importante despliegue, se logró no solo preservar el orden y la seguridad, sino también brindar tranquilidad a vecinos y turistas, consolidando a este evento como uno de los más importantes de la región.

Desde la Policía de Corrientes se resalta la colaboración de la ciudadanía en general y el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio del personal interviniente, reafirmando el trabajo coordinado como herramienta fundamental para el éxito de este tipo de operativos masivos.