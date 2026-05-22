Intensos operativos de prevención en la madrugada

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 22-05-26, efectivos Policiales de la Comisaria Décimo Novena Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, P.A.R, G.R.I.M 2,4 y 5, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron
inicio alrededor de las 03:00, concluyendo, pasadas las 05:00 horas,
oportunidad, en que identificaron y demoraron a varias personas para
averiguación de sus antecedentes, como así también el control de
documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.