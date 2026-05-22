La Policía secuestró preventivamente una moto de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Unidas Especial Antiarrebato, en la tarde de ayer 21-05-26, en momentos que se encontraban realizando sus labores de prevención por inmediaciones del Barrio Santa Catalina, lograron el secuestro preventivo de una motocicleta aparentemente de dudosa procedencia.
El procedimiento lo concretaron cerca de las 19:00
horas, cuando los mencionados efectivos se encontraban en calle Carlos
Gualberto Meza, donde observaron una motocicleta -marca motomel modelo blitz-, abandonada
en la vía pública, por lo que procedieron a su secuestro preventivo bajo las
formalidades legales correspondientes.
Por tal motivo, dicho rodad fue trasladado hasta la
citada dependencia policial a fin de continuar con los trámites
correspondientes de rigor.