viernes, 22 de mayo de 2026

Varios demorados y una moto secuestrada diferentes procedimientos

Ayer 21-05-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional Destacamento San Marcos llevaron adelante distintos procedimientos preventivos durante recorridas de prevención de ilícitos realizadas.

El primero de los procedimientos se registró alrededor de las 16:00 horas, en inmediaciones de avenida Paysandú y avenida Patagonia, cuando observaron a dos sujetos circulando a alta velocidad a bordo de una motocicleta, realizando maniobras peligrosas y sin utilizar cascos de seguridad, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros. Al momento de ser identificados, ambos no contaban con documentación personal ni del rodado, ni supieron justificar su accionar, por lo que fueron demorados y trasladados a la dependencia policial correspondiente. Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda Wave 110 cc-.

Por otra parte, en inmediaciones de calles José Hernández y Goya, personal policial demoró a dos hombres que fueron observados merodeando vehículos y domicilios en actitud sospechosa, sin poder justificar su presencia en el lugar.

Finalmente, cerca de las 19:30 horas, en avenida Maipú y avenida La Paz, otro hombre fue demorado luego de ser observado, mirando vehículos estacionados y viviendas de la zona, no pudiendo acreditar identidad ni justificar su permanencia en el lugar.

Todos los demorados fueron trasladados a la Comisaria séptima urbana, donde se continúan con los trámites de rigor que corresponden a cada caso.