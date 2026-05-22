Varios demorados y una moto secuestrada diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos se registró
alrededor de las 16:00 horas, en inmediaciones de avenida Paysandú y avenida
Patagonia, cuando observaron a dos sujetos circulando a alta velocidad a bordo
de una motocicleta, realizando maniobras peligrosas y sin utilizar cascos de
seguridad, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros. Al momento
de ser identificados, ambos no contaban con documentación personal ni del
rodado, ni supieron justificar su accionar, por lo que fueron demorados y
trasladados a la dependencia policial correspondiente. Asimismo, se procedió al
secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda Wave 110 cc-.
Por otra parte, en inmediaciones de calles José
Hernández y Goya, personal policial demoró a dos hombres que fueron observados
merodeando vehículos y domicilios en actitud sospechosa, sin poder justificar
su presencia en el lugar.
Finalmente, cerca de las 19:30 horas, en avenida
Maipú y avenida La Paz, otro hombre fue demorado luego de ser observado,
mirando vehículos estacionados y viviendas de la zona, no pudiendo acreditar
identidad ni justificar su permanencia en el lugar.
Todos los demorados fueron trasladados a la
Comisaria séptima urbana, donde se continúan con los trámites de rigor que
corresponden a cada caso.