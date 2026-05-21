Paso de la Patria: Intentaba destrabar el volcador de un camión, se le enganchó el abrigo y murió ahorcado

Conforme a las primeras diligencias y averiguaciones
efectuadas, la víctima, identificada con el apellido Ríos, de 43 años de edad,
se encontraba realizando trabajos en un camión tipo volcador -marca Ford
F-700-, y al descender e intentar aparentemente destrabar el volcador para
realizar una descarga, por causas y circunstancias que se tratan de determinar,
habría quedado accidentalmente enganchado por su abrigo al palier de la caja de
cambios del vehículo, el cual se encontraba en marcha, situación que le habría
provocado asfixia y posterior deceso.
En el lugar se realizaron las diligencias del caso,
con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada
dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.