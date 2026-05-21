jueves, 21 de mayo de 2026

Paso de la Patria: Intentaba destrabar el volcador de un camión, se le enganchó el abrigo y murió ahorcado

En horas de la mañana de ayer 20-05-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Segunda de Paso de la Patria en colaboración con la unidad fiscal en turno, llevaron adelante diligencias de rigor, luego de tomar conocimiento, alrededor de las 09:00 horas, sobre el fallecimiento de un hombre ocurrido por calle Prefectura al fondo de esa localidad.

Conforme a las primeras diligencias y averiguaciones efectuadas, la víctima, identificada con el apellido Ríos, de 43 años de edad, se encontraba realizando trabajos en un camión tipo volcador -marca Ford F-700-, y al descender e intentar aparentemente destrabar el volcador para realizar una descarga, por causas y circunstancias que se tratan de determinar, habría quedado accidentalmente enganchado por su abrigo al palier de la caja de cambios del vehículo, el cual se encontraba en marcha, situación que le habría provocado asfixia y posterior deceso.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.