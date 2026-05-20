miércoles, 20 de mayo de 2026

Itatí: Demoran a un joven y recuperan un perro denunciado como sustraído

En la tarde de ayer 19-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itati, tomaron conocimiento de un hecho ocurrido en zona rural de la citada localidad, donde un hombre mayor de edad a bordo de una camioneta, trasladando su mascota – perro de raza Granadero Australiano- en la cajuela del vehículo, por causas que desconocía, habría extraviado al mismo, recibiendo posteriormente un mensaje de otra persona, quien solicitaba una recompensa por el animal.

En este contexto, los citados efectivos, realizaron amplias labores investigativas junto a rastrillajes y búsquedas por las inmediaciones, logrando finalmente por una calle vecinal S/N, visualizar a un can con similares características, atado a un árbol, el cual, tras las correspondientes averiguaciones resulto ser el extraviado y en las cercanías, se procedió a la identificación de un hombre de 23 años de edad, quien, según las primeras tareas investigativas realizadas se logró determinar que efectivamente se trataría del mismo que momentos antes habría enviado el mensaje al propietario del can, por lo que fue demorado.

Al respecto, la persona demorada junto al can recuperado, fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites correspondientes.