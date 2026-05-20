Itatí: Demoran a un joven y recuperan un perro denunciado como sustraído

En este contexto, los citados efectivos, realizaron amplias labores
investigativas junto a rastrillajes y búsquedas por las inmediaciones, logrando
finalmente por una calle vecinal S/N, visualizar a un can con similares
características, atado a un árbol, el cual, tras las correspondientes
averiguaciones resulto ser el extraviado y en las cercanías, se procedió a la
identificación de un hombre de 23 años de edad, quien, según las primeras
tareas investigativas realizadas se logró determinar que efectivamente se
trataría del mismo que momentos antes habría enviado el mensaje al propietario
del can, por lo que fue demorado.
Al respecto, la persona demorada junto al can recuperado, fueron
trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites
correspondientes.