La Policía recuperó varios elementos robados

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos junto a sus pares
del área de investigación, quienes luego de tomar conocimiento del hecho
delictivo realizaron una amplia labor investigativa, lo que posibilito lograr
recuperar una heladera, un aire de ventana, tres ventanas, un tubo de gas – de
10 kg.- cuatro hornallas, una mesa de luz, sillas y mesas – de madera
algarrobo-, los cuales estarían presuntamente vinculados al hecho. En tanto, se
continua con la línea investigativa, a fin de lograr demorar y/o aprehender a
los presuntos autores del hecho, quienes ya se encuentran identificados.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites correspondientes.