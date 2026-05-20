miércoles, 20 de mayo de 2026

La Policía recuperó varios elementos robados

En la tarde de ayer 19-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana, en el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesto robo con escalamiento- con la intervención de la Unidad Fiscal, tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar varias cosas que fueran denunciadas como sustraídas.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos junto a sus pares del área de investigación, quienes luego de tomar conocimiento del hecho delictivo realizaron una amplia labor investigativa, lo que posibilito lograr recuperar una heladera, un aire de ventana, tres ventanas, un tubo de gas – de 10 kg.- cuatro hornallas, una mesa de luz, sillas y mesas – de madera algarrobo-, los cuales estarían presuntamente vinculados al hecho. En tanto, se continua con la línea investigativa, a fin de lograr demorar y/o aprehender a los presuntos autores del hecho, quienes ya se encuentran identificados.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites correspondientes.