Itatí: En distintos procedimientos demoran a dos sujetos por merodeo y secuestran zapatillas de dudosa procedencia

El procedimiento se concretó por calles Manuel Belgrano intersección con
Coronel Alberto Villegas de la citada localidad, cuando los efectivos se
encontraban realizando patrullajes y observaron en un terreno baldío tres pares
de zapatillas y continuando con las tareas de prevención en la zona, divisaron
e identificaron a dos jóvenes – de 21 y 25 años de edad-, quienes no supieron
justificar su presencia en el lugar, por lo que fueron demorados.
Posteriormente y continuando con la línea investigativa, las zapatillas
secuestradas resultaron haber sido sustraídas, por lo que, con conocimiento de
las autoridades judiciales correspondientes fueron restituidas a su propietario
bajo las formalidades correspondientes.
En tanto, los demorados fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.