viernes, 29 de mayo de 2026

Itatí: En distintos procedimientos demoran a dos sujetos por merodeo y secuestran zapatillas de dudosa procedencia

En la madrugada del miércoles 27-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itati realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a dos personas por merodeo y secuestraron elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento se concretó por calles Manuel Belgrano intersección con Coronel Alberto Villegas de la citada localidad, cuando los efectivos se encontraban realizando patrullajes y observaron en un terreno baldío tres pares de zapatillas y continuando con las tareas de prevención en la zona, divisaron e identificaron a dos jóvenes – de 21 y 25 años de edad-, quienes no supieron justificar su presencia en el lugar, por lo que fueron demorados.

Posteriormente y continuando con la línea investigativa, las zapatillas secuestradas resultaron haber sido sustraídas, por lo que, con conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes fueron restituidas a su propietario bajo las formalidades correspondientes.

En tanto, los demorados fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.