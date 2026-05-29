La Policía demoró a seis jóvenes tras una pelea en la vía pública

El procedimiento se concretó, alrededor de las 10:30 horas, cuando los
uniformados son alertados vía radial acerca de una supuesta riña por calles
Güemes y Valdepeñas, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar,
observando a un grupo de personas peleando entre sí, quienes, al notar la
presencia policial huyen en distintas direcciones.
En ese contexto, los efectivos solicitaron colaboración a los demás
móviles en circulación por la zona, logrando acudir rápidamente al lugar el
-G.R.I.M. II-, demorando a seis jóvenes – todos mayores de edad-, quienes no
supieron justificar su accionar.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaria 21º Urbana, donde se
continuaron con los tramites de rigor.