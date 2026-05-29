viernes, 29 de mayo de 2026

La Policía demoró a seis jóvenes tras una pelea en la vía pública

En la mañana del miércoles 27-05-26, efectivos policiales del G.R.I.M. V-, realizando patrullajes preventivos, tras ser alertados por el S.I.S. 911, demoraron a seis personas que ocasionaban disturbios en la vía pública.

El procedimiento se concretó, alrededor de las 10:30 horas, cuando los uniformados son alertados vía radial acerca de una supuesta riña por calles Güemes y Valdepeñas, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar, observando a un grupo de personas peleando entre sí, quienes, al notar la presencia policial huyen en distintas direcciones.

En ese contexto, los efectivos solicitaron colaboración a los demás móviles en circulación por la zona, logrando acudir rápidamente al lugar el -G.R.I.M. II-, demorando a seis jóvenes – todos mayores de edad-, quienes no supieron justificar su accionar.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaria 21º Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.