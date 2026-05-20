Ituzaingó: Recuperan motor fuera de borda sustraído de un complejo turístico

La investigación dio inicio el pasado 16 de mayo,
con intervención de la Unidad Fiscal de esa ciudad, luego de que personas de
identidad desconocida, tras forzar y cortar cables de conexión, sustrajeran un
motor fuera de borda -marca Mercury de 60 HP 4 tiempos-, junto a sus comandos y
un bidón de combustible, desde un Complejo, ubicado por calles Santa Fe y Chile
de esa ciudad.
Ante tal circunstancia, de forma inmediata iniciaron
intensas tareas investigativas y mediante la colaboración de fuerzas federales
y de la Policía de la Provincia de Misiones, ayer 19-05-26, se logró el
secuestro del motor y sus componentes en territorio misionero.
Los elementos recuperados fueron trasladados hasta la ciudad de Ituzaingó y puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las diligencias del caso.