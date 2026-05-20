miércoles, 20 de mayo de 2026

Ituzaingó: Recuperan motor fuera de borda sustraído de un complejo turístico

Efectivos policiales de la Comisaría distrito tercera de Ituzaingó, en el marco de una investigación iniciada por un supuesto ilícito, lograron recuperar un motor fuera de borda y otros elementos sustraídos días atrás de un complejo turístico de esa ciudad.

La investigación dio inicio el pasado 16 de mayo, con intervención de la Unidad Fiscal de esa ciudad, luego de que personas de identidad desconocida, tras forzar y cortar cables de conexión, sustrajeran un motor fuera de borda -marca Mercury de 60 HP 4 tiempos-, junto a sus comandos y un bidón de combustible, desde un Complejo, ubicado por calles Santa Fe y Chile de esa ciudad.

Ante tal circunstancia, de forma inmediata iniciaron intensas tareas investigativas y mediante la colaboración de fuerzas federales y de la Policía de la Provincia de Misiones, ayer 19-05-26, se logró el secuestro del motor y sus componentes en territorio misionero.

Los elementos recuperados fueron trasladados hasta la ciudad de Ituzaingó y puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las diligencias del caso.