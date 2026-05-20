La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento lo concretaron cuando se encontraban más precisamente
por calle Las Heras, donde los mencionados efectivos divisaron a un sujeto a
bordo de una motocicleta -marca Honda, modelo New Titan-, quien al notar la
presencia policial se da a la fuga, por lo que se inicia un seguimiento
controlado, es así que por calles Chile entre Las Heras y Necochea este sujeto
abandona el rodado huyendo del lugar, por tal motivo se secuestró
preventivamente la motocicleta, la cual tras las averiguaciones realizadas habría
sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaria Seccional
Séptima.
Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la citada dependencia
policial a fin de continuar con los trámites de rigor correspondientes.