miércoles, 20 de mayo de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la noche de ayer 19-05-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebato, en momentos que realizaban recorridas de prevención en inmediaciones del Barrio Colombia Granadero lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída.

El procedimiento lo concretaron cuando se encontraban más precisamente por calle Las Heras, donde los mencionados efectivos divisaron a un sujeto a bordo de una motocicleta -marca Honda, modelo New Titan-, quien al notar la presencia policial se da a la fuga, por lo que se inicia un seguimiento controlado, es así que por calles Chile entre Las Heras y Necochea este sujeto abandona el rodado huyendo del lugar, por tal motivo se secuestró preventivamente la motocicleta, la cual tras las averiguaciones realizadas habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaria Seccional Séptima.

Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la citada dependencia policial a fin de continuar con los trámites de rigor correspondientes.