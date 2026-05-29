La Policía demoró a cinco personas en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos, se concretó en la tarde de ayer alrededor
de las 17:30 horas, en inmediaciones de calle 212 e Igarzabal, donde los
uniformados observaron a un hombre que se encontraba merodeando y observando
domicilios, generando preocupación entre los vecinos del lugar, por lo que se
procedió a la identificación y posterior demora de un joven de 24 años de edad,
quien no supo justificar su permanencia en la zona.
Más tarde, cerca de las 19:15 horas, mientras realizaban recorridas sobre
calles Alcorta y Moratín, los efectivos fueron alertados por un transeúnte
acerca de un sujeto que observaba viviendas y manipulaba picaportes en
inmediaciones del barrio, por lo que de forma inmediata iniciaron una búsqueda
por la zona, logrando de esta manera localizar, identificar y demorar a una
persona cuyas características coincidían con las aportadas, tratándose de un
hombre de 26 años de edad.
Asimismo, alrededor de las 19:30 horas, en la intersección de calles
Giusti y Alcorta, el personal policial observó a un sujeto que arrojaba piedras
contra el alumbrado público, y al notar la presencia policial intentó darse a
la fuga, siendo alcanzado metros más adelante donde se procedió a su demora e
identificación, tratándose de un joven de 22 años de edad.
Por otra parte, en la madrugada de hoy 29-05-26, cerca de las 00:45
horas, en calles Loreto y Borges, los efectivos demoraron a un hombre -alias
Tanti- de 25 años, quien se encontraba observando domicilios y vehículos
estacionados, generando intranquilidad entre los vecinos, no pudiendo además
justificar su presencia en el lugar.
Finalmente, alrededor de las 07:30 horas, en inmediaciones de calles
Valentín Alsina y Luján, personal policial observó a una persona promoviendo
desorden en la vía pública, por lo que se procedió a su identificación,
tratándose de un hombre -alias El Negro- de 35 años, el cual resulto registrara
antecedentes policiales tras las primeras averiguaciones.
Las personas demoradas fueron trasladas hasta las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con los trámites correspondientes.