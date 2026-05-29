viernes, 29 de mayo de 2026

La Policía demoró a cinco personas en distintos procedimientos

En la jornada de ayer y madrugada de hoy, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5 -GRIM V-, realizando sus labores específicas de prevención en diversos procedimientos en distintos sectores de la ciudad, lograron la demora de cinco personas.

El primero de los procedimientos, se concretó en la tarde de ayer alrededor de las 17:30 horas, en inmediaciones de calle 212 e Igarzabal, donde los uniformados observaron a un hombre que se encontraba merodeando y observando domicilios, generando preocupación entre los vecinos del lugar, por lo que se procedió a la identificación y posterior demora de un joven de 24 años de edad, quien no supo justificar su permanencia en la zona.

Más tarde, cerca de las 19:15 horas, mientras realizaban recorridas sobre calles Alcorta y Moratín, los efectivos fueron alertados por un transeúnte acerca de un sujeto que observaba viviendas y manipulaba picaportes en inmediaciones del barrio, por lo que de forma inmediata iniciaron una búsqueda por la zona, logrando de esta manera localizar, identificar y demorar a una persona cuyas características coincidían con las aportadas, tratándose de un hombre de 26 años de edad.

Asimismo, alrededor de las 19:30 horas, en la intersección de calles Giusti y Alcorta, el personal policial observó a un sujeto que arrojaba piedras contra el alumbrado público, y al notar la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo alcanzado metros más adelante donde se procedió a su demora e identificación, tratándose de un joven de 22 años de edad.

Por otra parte, en la madrugada de hoy 29-05-26, cerca de las 00:45 horas, en calles Loreto y Borges, los efectivos demoraron a un hombre -alias Tanti- de 25 años, quien se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad entre los vecinos, no pudiendo además justificar su presencia en el lugar.

Finalmente, alrededor de las 07:30 horas, en inmediaciones de calles Valentín Alsina y Luján, personal policial observó a una persona promoviendo desorden en la vía pública, por lo que se procedió a su identificación, tratándose de un hombre -alias El Negro- de 35 años, el cual resulto registrara antecedentes policiales tras las primeras averiguaciones.

Las personas demoradas fueron trasladas hasta las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con los trámites correspondientes.