La Policía demoró a un hombre investigado por un intento de robo en la vía pública

En la madrugada de hoy 28-05-26, efectivos policiales de la Comisaría Cuarta Urbana tomaron intervención, luego de tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un supuesto intento de robo ocurrido en inmediaciones de calles Plácido Martínez y Santa Fe de esta ciudad.
Según la información inicial, un sujeto, habría intentado sustraer un
teléfono celular y un buzo a un transeúnte. Dando aviso y brindando las
características del presunto autor del hecho.
Minutos más tarde, mientras intensificaban los rastrillajes y recorridas
preventivas, efectivos de la citada Comisaría, lograron localizar y demorar en
inmediaciones de calles Quintana y España a un hombre que reunía las
características aportadas. El mismo fue identificado, quien además poseería
antecedentes penales.
Finalmente, el demorado fue trasladado a la Comisaría Cuarta, donde se continúan con las diligencias y trámites de rigor correspondientes.