jueves, 28 de mayo de 2026

La Policía demoró a un hombre investigado por un intento de robo en la vía pública

En la madrugada de hoy 28-05-26, efectivos policiales de la Comisaría Cuarta Urbana tomaron intervención, luego de tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un supuesto intento de robo ocurrido en inmediaciones de calles Plácido Martínez y Santa Fe de esta ciudad.

Según la información inicial, un sujeto, habría intentado sustraer un teléfono celular y un buzo a un transeúnte. Dando aviso y brindando las características del presunto autor del hecho.

Minutos más tarde, mientras intensificaban los rastrillajes y recorridas preventivas, efectivos de la citada Comisaría, lograron localizar y demorar en inmediaciones de calles Quintana y España a un hombre que reunía las características aportadas. El mismo fue identificado, quien además poseería antecedentes penales.

Finalmente, el demorado fue trasladado a la Comisaría Cuarta, donde se continúan con las diligencias y trámites de rigor correspondientes.