La Policía demoró en distintas circunstancias a seis personas por merodeo

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, durante la mañana y tarde de ayer 20-05-26, llevaron adelante recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas logrando en la oportunidad la demora de seis personas mayores de edad, quienes se hallaban en distintas circunstancias merodeando, observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía publica y en interior de los domicilios.
El primer procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de las 09:45 horas
por inmediaciones de calles La Pampa y Lisandro Segovia, siendo demorado un
mayor de 36 años de edad.
Posteriormente, alrededor de las 12:00 horas identificaron y demoraron a
otro mayor de 36 años.
De igual forma, pasadas las 14:00 horas, fueron identificados y demorados
tres mayores de 25, 26 y 28 años de edad, en inmediaciones de calles Merceditas
de San Martin y Pasaje 160.
Así también, por calles La Pampa y 874 fue demorado un joven de 25 años
de edad.
Los demorados, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales
correspondientes a fin de continuar con las diligencias de cada caso.