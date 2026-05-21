Murió un hombre que estaba internado tras ser atropellado por una moto

Según la información preliminar obtenida, el hecho se habría registrado
pasadas las 23:30 horas, donde por causas y circunstancias que se investigan habrían
protagonizado el siniestro una motocicleta -marca Yamaha YBR 125cc.- conducida
por un hombre de 25 años de edad y un hombre – peatón- de 87 años de edad,
siendo auxiliados y trasladados al hospital local para su atención; informando
posteriormente que el peatón resulto con lesiones de carácter graves,
permaneciendo internado hasta ayer miércoles 20-05-26, cuando se tomó
conocimiento del deceso del mismo.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.