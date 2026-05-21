jueves, 21 de mayo de 2026

Murió un hombre que estaba internado tras ser atropellado por una moto

En la noche del pasado 15-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Tercera Urbana fueron alertados por el S.I.S. 911 acerca de un siniestro vial ocurrido por calles Santa Fe entre San Martin y Bolivar, entre una motocicleta y un hombre – peatón-, el cual, días después habría fallecido tras permanecer internado.

Según la información preliminar obtenida, el hecho se habría registrado pasadas las 23:30 horas, donde por causas y circunstancias que se investigan habrían protagonizado el siniestro una motocicleta -marca Yamaha YBR 125cc.- conducida por un hombre de 25 años de edad y un hombre – peatón- de 87 años de edad, siendo auxiliados y trasladados al hospital local para su atención; informando posteriormente que el peatón resulto con lesiones de carácter graves, permaneciendo internado hasta ayer miércoles 20-05-26, cuando se tomó conocimiento del deceso del mismo. 

Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.