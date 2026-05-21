La Policía demoró a seis personas y secuestró elementos de dudosa procedencia

El primero de los procedimientos, alrededor de las 15:30, en
Avenida Paysandú y calle Nuestra Señora de Asunción, donde los efectivos
observaron a dos personas desplazándose en una motocicleta 110c.c realizando
maniobras peligrosas poniendo su vida y la de terceros en riesgo, por lo que al
notar la presencia policial uno de ellos descendió del rodado y se logró su
demora, tratándose de un joven mayor de edad, quien además tenía entre sus
prendas un elemento metálico conocido como “chupete”.
Asimismo, cerca de las 16:30, el personal policial
encontrándose en inmediaciones del Barrio Piola fueron alertados por un vecino
de la zona sobre la presencia de dos sujetos que habrían intentado dañar un
vehículo estacionado en la vía pública, por lo que tras una amplia recorrida
fueron localizados según sus características, procediéndose a la identificación
y demora de dos hombres mayores de edad.
Posteriormente, cerca de las 18:45, en calles Inglaterra y
Ex Vía, los uniformados demoraron a un hombre mayor de edad que se encontraba
observando domicilios, generando intranquilidad a los vecinos de la zona.
En otro procedimiento, alrededor de las 23:15, sobre Avenida
Medrano y calle Cangallo, los efectivos divisaron a un sujeto que se encontraba
observando domicilios y vehículos estacionados en la zona, por lo que se
procedió a la identificación y posterior demora de un hombre mayor de edad,
quien no supo justificar su presencia ni permanencia en el lugar.
Finalmente, en la madrugada de hoy, cerca de la 01:30 horas,
en la intersección de calles Amazona y Gato y Mancha, los policías demoraron a
un hombre mayor de edad, que se encontraba observando viviendas y vehículos,
además entre sus prendas tenía un arma blanca de fabricación casera, la cual
fue secuestrada preventivamente.
En todos los casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con las actuaciones de rigor correspondientes.