La policía demoró a tres hombres en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo concretaron alrededor
de las 00:30 horas, cuando efectivos del Comando Patrulla Motorizada,
dependiente del Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas,
mientras realizaban tareas de prevención en inmediaciones de calle Moreno al
2300, divisaron a un sujeto que se encontraba en una zona de escasa
iluminación, merodeando y observando detenidamente los domicilios y vehículos
estacionados, por lo que identificaron y demoraron a un hombre de 23 años,
quien no supo justificar su presencia en el lugar.
Posteriormente, personal del Destacamento San
Marcos, en inmediaciones de calles Congreso y 3 Sargentos, demoraron a un
hombre de 35 años que se encontraba observando vehículos y viviendas de la zona.
Finalmente, cerca de las 01:30 horas, efectivos del
Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, tras tomar conocimiento a través del
Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia en inmediaciones de Avenida
Costanera Sur Juan Pablo II y calle Lavalle de un sujeto que se encontraba
merodeando observando detenidamente los vehículos estacionados en el lugar, por
tal motivo se dirigieron al lugar donde procedieron a la demora de un hombre de
34 años, quien no pudo justificar su presencia en la zona.
En todos los casos, todos los demorados fueron trasladados a las Comisarías Jurisdiccionales donde se continúan con las actuaciones correspondientes.