viernes, 22 de mayo de 2026

La policía demoró a tres hombres en diferentes procedimientos

En la madrugada de hoy 22-05-26, efectivos policiales de distintas dependencias llevaron adelante procedimientos que culminaron con la demora de tres hombres.

El primero de los procedimientos lo concretaron alrededor de las 00:30 horas, cuando efectivos del Comando Patrulla Motorizada, dependiente del Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas, mientras realizaban tareas de prevención en inmediaciones de calle Moreno al 2300, divisaron a un sujeto que se encontraba en una zona de escasa iluminación, merodeando y observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por lo que identificaron y demoraron a un hombre de 23 años, quien no supo justificar su presencia en el lugar.

Posteriormente, personal del Destacamento San Marcos, en inmediaciones de calles Congreso y 3 Sargentos, demoraron a un hombre de 35 años que se encontraba observando vehículos y viviendas de la zona.

Finalmente, cerca de las 01:30 horas, efectivos del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia en inmediaciones de Avenida Costanera Sur Juan Pablo II y calle Lavalle de un sujeto que se encontraba merodeando observando detenidamente los vehículos estacionados en el lugar, por tal motivo se dirigieron al lugar donde procedieron a la demora de un hombre de 34 años, quien no pudo justificar su presencia en la zona.

En todos los casos, todos los demorados fueron trasladados a las Comisarías Jurisdiccionales donde se continúan con las actuaciones correspondientes.