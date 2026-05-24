La Policía recuperó una bicicleta recientemente sustraída

En horas de la noche de ayer 23-05-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Segunda Urbana fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 que por calles Lavalle y Cerrito se habría registrado un hecho delictivo, en el cual un joven fue víctima de la sustracción de su bicicleta -modalidad arrebato-; por ello, que de forma inmediata, con la valiosa colaboración del personal del Grupo de Intervención Rápida -GIR- dieron inicio a intensos rastrillajes por la zona, lo que permitió finalmente recuperar el rodado.
El procedimiento, lo concretaron en inmediaciones de calle Suipacha,
donde un sujeto desconocido a bordo de una bicicleta con similares
características a la denunciada como sustraído, al notar la presencia policial
arroja el rodado y se da la fuga.
Por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo de la bicicleta
-marca Ranger-, siendo puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta
la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.