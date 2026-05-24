La Policía demoró a un hombre por ocasionar disturbios en la vía pública

En horas del mediodía del viernes 22-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos y tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, demoraron a una persona por causar disturbios en la vía pública.
El procedimiento fue concretado alrededor de las
13:00 horas, cuando los efectivos recibieron la alerta radial acerca de un
disturbio por calles Las Margaritas y Contte, acudiendo de manera inmediata,
donde demoraron e identificaron a un joven mayor de edad, quien se encontraba
aparentemente bajo los efectos de algún tipo de sustancia y/o estupefacientes,
molestando a los transeúntes.
Al respecto, el demorado fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.