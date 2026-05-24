La Policía demoró a un hombre tras ocasionar disturbios en la vía publica

En la mañana de ayer 23-05-26, personal policial dependientes del grupo GIR, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de lícitos, lograron la identificación de una persona mayor de edad, que se hallaba ocasionando disturbios en la vía pública.
El
procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de las 08:30 horas, por
inmediaciones de calles Cabo de Horno e Ibera, lugar donde identificaron y
demoraron a un mayor de 28 años, quien además se encontraba en aparente estado
de ebriedad.
El demorado, fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.