La Policía demoró a varias personas en distintos procedimientos

Uno de los procedimientos se concretó ayer 27-05-26, en inmediaciones de
avenida Sarmiento y calle Chocón, cuando personal policial acudió hasta un
supermercado tras un alerta emitido por el SIS 911. Al arribar al lugar, los
uniformados visualizaron a un hombre dentro del predio con un pote de shampoo
en su poder, junto al personal del comercio, procediéndose a la demora
preventiva de quien fue identificado, de 26 años de edad.
Asimismo, en inmediaciones de calles Mansilla y Argentina, demoraron a un
hombre que se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados en
actitud sospechosa. El ciudadano no pudo justificar su permanencia en el lugar,
siendo identificado, resultó ser de 22 años de edad.
Por otra parte, alrededor de las 09:30 horas, en inmediaciones de calles
Aconcagua y Atacama del barrio Progreso, observaron a un hombre merodeando y
observando viviendas de la zona. Al ser identificado, no pudo acreditar su
identidad ni justificar su presencia en el lugar, hallándose además
aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, procediéndose a la demora
preventiva de 32 años de edad.
Finalmente, pasadas las 09:30 horas, personal policial a calles La Pampa
y Lisandro Segovia del barrio Pío X, tras un llamado del SIS 911 que alertaba
sobre disturbios en la vía pública. En el lugar, una mujer manifestó que su
hermano intentaba agredirla y se encontraba alterado, aparentemente bajo los
efectos de sustancias. Ante esta situación, los uniformados procedieron a la
demora de un joven de 21 años de edad, quien además registraría antecedentes
policiales por delitos contra la propiedad.
Todos los demorados fueron trasladados a la Comisaria séptima urbana,
donde se prosigue con los tramites de cada caso.