domingo, 31 de mayo de 2026

La Policía demoró a varias personas y secuestró una moto en distintos procedimientos

Efectivos de los distintos Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos que culminaron con la demora de varias personas y el secuestro de una motocicleta.

El primero de los procedimientos, lo concretaron en la jornada de ayer alrededor de las 19:45 horas, cuando personal del GRIM I que realizaba recorridas preventivas observó a un sujeto en inmediaciones de calles Pago Largo y Mariano Moreno, quien se encontraba divisando detenidamente el interior de los vehículos estacionados en la zona, por tal motivo, fue demorado e identificado un joven de 18 años.

Asimismo, cerca de las 21:00 horas, efectivos del GRIM V tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto causando disturbios en la vía publica en inmediaciones de calle Los Charrúas al 1500 aproximadamente, por ello se dirigieron al lugar, donde procedieron a la demora de un hombre de 49 años.

Por otra parte, durante la madrugada de hoy, alrededor de las 02:00 horas, efectivos del GRIM IV demoraron a un hombre de 21 años de edad, en inmediaciones de calles Barcelona y Madrid, ya que el mismo se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados en el lugar.

Finalmente, cerca de las 07:30 horas, personal del GRIM V fue alertado por un transeúnte acerca de un grupo de personas que se encontraba ocasionando disturbios en la Plaza Ramona Galarza, por tal motivo se dirigieron al lugar donde observaron a varios sujetos gritando e insultando a quienes transitaban por el sector y estos al notar la presencia policial, se dieron a la fuga, lográndose la demora de dos hombres de 21 y 19 años de edad, además durante el procedimiento también se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda modelo Biz-.

Las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladadas a las respectivas dependencias policiales jurisdiccionales, donde se continuándose con las diligencias y trámites de rigor correspondientes.