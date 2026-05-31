La Policía demoró a varias personas y secuestró una moto en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos, lo concretaron en la jornada de ayer alrededor
de las 19:45 horas, cuando personal del GRIM I que realizaba recorridas
preventivas observó a un sujeto en inmediaciones de calles Pago Largo y Mariano
Moreno, quien se encontraba divisando detenidamente el interior de los vehículos
estacionados en la zona, por tal motivo, fue demorado e identificado un joven de
18 años.
Asimismo, cerca de las 21:00 horas, efectivos del GRIM V tras tomar
conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia
de un sujeto causando disturbios en la vía publica en inmediaciones de calle
Los Charrúas al 1500 aproximadamente, por ello se dirigieron al lugar, donde procedieron
a la demora de un hombre de 49 años.
Por otra parte, durante la madrugada de hoy, alrededor de las 02:00
horas, efectivos del GRIM IV demoraron a un hombre de 21 años de edad, en
inmediaciones de calles Barcelona y Madrid, ya que el mismo se encontraba
observando domicilios y vehículos estacionados en el lugar.
Finalmente, cerca de las 07:30 horas, personal del GRIM V fue alertado
por un transeúnte acerca de un grupo de personas que se encontraba ocasionando
disturbios en la Plaza Ramona Galarza, por tal motivo se dirigieron al lugar
donde observaron a varios sujetos gritando e insultando a quienes transitaban
por el sector y estos al notar la presencia policial, se dieron a la fuga, lográndose
la demora de dos hombres de 21 y 19 años de edad, además durante el
procedimiento también se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta
-marca Honda modelo Biz-.
Las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladadas a las
respectivas dependencias policiales jurisdiccionales, donde se continuándose
con las diligencias y trámites de rigor correspondientes.