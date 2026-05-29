viernes, 29 de mayo de 2026

La Policía demoró a varias personas y secuestró elementos de dudosa procedencia

Personal policial dependiente del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, en la jornada de ayer y madrugada de hoy, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos llevaron adelantes diversos procedimientos en distintos sectores de la ciudad, donde lograron la demora de varias personas y secuestro preventivo de elementos de dudosa procedencia.

Uno de los procedimientos lo realizaron en la noche de ayer, alrededor de las 20:00 horas, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de esta ciudad, donde los efectivos acudieron al lugar tras ser alertados sobre la presencia de un sujeto que se encontraba causando disturbios en la vía pública, el cual fue identificado y demorado, tratándose de un joven de 20 años, quien además resulto registrar antecedentes policiales tras las averiguaciones realizadas.

Por otra parte, en la madrugada de hoy 29-05-26, alrededor de la 01:00 horas, sobre Avenida IV Centenario y calle Tierra del Fuego, personal policial demoró a un joven de 20 años, quien se encontraba observando vehículos estacionados en el lugar, y tras las averiguaciones correspondientes resulto que el mismo registraría antecedentes policiales.

Asimismo, cerca de las 03:30 horas del 29 de mayo, efectivos policiales demoraron a un hombre de 34 años, en la intersección de calles Junín y San Juan, quien fue divisado merodeando entre locales comerciales y observando su interior, además resulto que el mismo tras las primeras averiguaciones realizadas registraría antecedentes policiales.

Finalmente, pasadas las 04:30 horas, en inmediaciones de calles Lavalle y Saavedra, visualizaron a dos personas que transportaban una soldadora y un alargue eléctrico, por lo que, ante esta situación, se procedió a la demora de dos hombres de 33 y 34 años. Cabe mencionar que en el procedimiento se secuestró preventivamente una soldadora -marca MGC Turbo 155-, un alargue tipo zapatilla y otros elementos, de los cuales no supieron justificar su propiedad

Las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales, donde se continúan con las actuaciones de rigor.