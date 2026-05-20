miércoles, 20 de mayo de 2026

La Policía demoró a varias personas, secuestró una moto y elementos de dudosa procedencia

Durante la jornada de ayer y madrugada de hoy, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5 concretaron diversos procedimientos que derivaron en la demora de varias personas, además del secuestro preventivo de una motocicleta y otros elementos de interés.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo alrededor de las 13:30 horas, cuando fueron alertados mediante el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia por avenida Maipú de un sujeto que trasladaba a rastra una motocicleta -marca Honda modelo CB190c.c-, por tal motivo los uniformados se dirigieron al lugar donde demoraron e identificaron a un joven mayor de edad quien no supo justificar la procedencia ni propiedad del rodado, procediéndose al secuestro de la motocicleta.

Asimismo, en horas de la madrugada de hoy 20-05-26, aproximadamente a las 02:00 horas, sobre avenida Argentina y calle Callao, observaron a un sujeto merodeando domicilios y vehículos estacionados, ocasionando intranquilidad entre vecinos del lugar, por lo que fue identificado un hombre de mayor de edad, quien tenía en su poder prendas de vestir, consistentes en una malla y una remera, cosas de cuya procedencia no pudo justificar, siendo de esta manera demorado.

Por otra parte, cerca de las 03:30 horas, en inmediaciones de Ex Vía y calle Castelli, personal policial diviso a un hombre observando detenidamente el interior de vehículos estacionados, por lo que procedieron a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre mayor de edad, quien además entre sus prendas tenía un cuchillo tipo Tramontina.

Finalmente, siendo aproximadamente las 04:30 horas, en calles Finlandia y Mar de Ajó, demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba trasladando una carretilla conteniendo dos bolsas de cemento y al ser consultado sobre la procedencia de dichos elementos, no supo justificar la procedencia de los mismos.

En todos los casos, los demorados y cosas secuestradas preventivamente fueron trasladados a las dependencias policiales jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias de rigor.