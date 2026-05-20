La Policía demoró a varias personas, secuestró una moto y elementos de dudosa procedencia

Uno de los procedimientos se llevó a cabo alrededor de las 13:30 horas,
cuando fueron alertados mediante el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la
presencia por avenida Maipú de un sujeto que trasladaba a rastra una
motocicleta -marca Honda modelo CB190c.c-, por tal motivo los uniformados se
dirigieron al lugar donde demoraron e identificaron a un joven mayor de edad
quien no supo justificar la procedencia ni propiedad del rodado, procediéndose
al secuestro de la motocicleta.
Asimismo, en horas de la madrugada de hoy 20-05-26, aproximadamente a las
02:00 horas, sobre avenida Argentina y calle Callao, observaron a un sujeto
merodeando domicilios y vehículos estacionados, ocasionando intranquilidad
entre vecinos del lugar, por lo que fue identificado un hombre de mayor de
edad, quien tenía en su poder prendas de vestir, consistentes en una malla y
una remera, cosas de cuya procedencia no pudo justificar, siendo de esta manera
demorado.
Por otra parte, cerca de las 03:30 horas, en inmediaciones de Ex Vía y
calle Castelli, personal policial diviso a un hombre observando detenidamente
el interior de vehículos estacionados, por lo que procedieron a su
identificación y posterior demora, tratándose de un hombre mayor de edad, quien
además entre sus prendas tenía un cuchillo tipo Tramontina.
Finalmente, siendo aproximadamente las 04:30 horas, en calles Finlandia y
Mar de Ajó, demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba trasladando una
carretilla conteniendo dos bolsas de cemento y al ser consultado sobre la
procedencia de dichos elementos, no supo justificar la procedencia de los
mismos.
En todos los casos, los demorados y cosas secuestradas preventivamente
fueron trasladados a las dependencias policiales jurisdiccionales
correspondientes a fin de continuar con las diligencias de rigor.