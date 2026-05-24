domingo, 24 de mayo de 2026

La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° La Vizcacha, hay cuatro personas demoradas

En la jornada de ayer 23-05-26, efectivos policiales dependientes de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organziado, en el marco investigativo relacionado a una causa judicial que se encuentra en trámite, en forma conjunta con el Grupo especial PAR, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Colombia Granaderos de esta ciudad, lugar donde secuestraron dosis de cocaína, de marihuana, celulares, dinero en efectivo entre otras cosas. Además, por el hecho detuvieron a cuatro personas mayores de edad.

El procedimiento, lo llevaron a cabo más precisamente por Pasaje 860 del mencionado Barrio, lugar donde hallaron y secuestraron 58 dosis de sustancia en polvo (positivo para Cocaína), 17 dosis de sustancia de origen vegetal y una compactada, dos bolsas de ziploc de la misma sustancia (todos positivo para marihuana) , dinero en efectivo, celulares y elementos de cortes; así también, por el hecho detuvieron a tres hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes estarían presuntamente relacionados a la causa.

Los elementos suturados y los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada Dirección General a fin de continuar con las diligencias del caso.