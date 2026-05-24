La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° La Vizcacha, hay cuatro personas demoradas

El procedimiento, lo llevaron a cabo más precisamente por Pasaje 860 del
mencionado Barrio, lugar donde hallaron y secuestraron 58 dosis de sustancia en
polvo (positivo para Cocaína), 17 dosis de sustancia de origen vegetal y una
compactada, dos bolsas de ziploc de la misma sustancia (todos positivo para
marihuana) , dinero en efectivo, celulares y elementos de cortes; así también,
por el hecho detuvieron a tres hombres y una mujer, todos mayores de edad,
quienes estarían presuntamente relacionados a la causa.
Los elementos suturados y los detenidos fueron puestos a disposición de
la justicia y trasladados hasta la citada Dirección General a fin de continuar
con las diligencias del caso.