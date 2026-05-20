miércoles, 20 de mayo de 2026

La Policía recuperó electrodomésticos robados, hay un demorado

En horas de la mañana de hoy 20-05-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar dos electrodomésticos recientemente sustraídos y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 07:30horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de un secarropa -marca Coinor- y un lavarropas a tambor que se encontraban en el fonde de un domicilio del Barrio Punta Taitalo, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando de esta manera hallar y recuperar los electrodomésticos recientemente sustraídos, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre de 28 años de edad.

El hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.