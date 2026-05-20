La Policía recuperó electrodomésticos robados, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron pasadas las 07:30horas, luego de tomar
conocimiento de la sustracción de un secarropa -marca Coinor- y un lavarropas a
tambor que se encontraban en el fonde de un domicilio del Barrio Punta Taitalo,
por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron
un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la
zona, logrando de esta manera hallar y recuperar los electrodomésticos recientemente
sustraídos, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del
hecho, un hombre de 28 años de edad.
El hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad
fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se
prosigue con los trámites que corresponden.