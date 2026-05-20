La Policía recuperó un teléfono celular sustraído recientemente

En la jornada de ayer 19-05-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un eficaz accionar, lograron recuperar un teléfono celular sustraído.
El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento que en
inmediaciones de calles Finlandia y Nicaragua, personas desconocidas habrían
sustraído un teléfono celular -marca Samsung modelo A54-, por lo que ante tal
circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de
investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando de esta
manera hallar y recuperar el dispositivo sustraído.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno,
siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites que corresponden.