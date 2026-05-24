domingo, 24 de mayo de 2026

San Cosme: Dos detenidos con un arsenal, handys y pescados

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Cosme en forma conjunta con el GTO de San Luis del Palmar, en el marco investigativo relacionado a una causa judicial, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en la Tercera Sección de esa localidad.

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar armas de fuego; entre ellas, 03 escopetas calibres 12, 14 y 16, 01 arma de aire comprimido modificada para calibre 22, 03 cajas de cartuchos calibres 16 y 14, 02 recipientes con perdigones de plomo, armas blancas (06 machetes, 16 cuchillos de distintos tamaños), elementos de comunicación y óptica; 02 radios Handy marca Baofeng, nuevos y 01 binocular visión nocturna 40x60; también 02 dorados y 04 sábalos. Por el hecho, demoraron a dos personas (una mujer y un hombre) mayores de edad.

Lo secuestrado y las personas demoradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.