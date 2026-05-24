San Cosme: Dos detenidos con un arsenal, handys y pescados

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar
armas de fuego; entre ellas, 03 escopetas calibres 12, 14 y 16, 01 arma de aire
comprimido modificada para calibre 22, 03 cajas de cartuchos calibres 16 y 14,
02 recipientes con perdigones de plomo, armas blancas (06 machetes, 16
cuchillos de distintos tamaños), elementos de comunicación y óptica; 02 radios
Handy marca Baofeng, nuevos y 01 binocular visión nocturna 40x60; también 02
dorados y 04 sábalos. Por el hecho, demoraron a dos personas (una mujer y un
hombre) mayores de edad.
Lo secuestrado y las personas demoradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.