La Policía recuperó millonario cargamento de aceite comestible sustraído tras una estafa

Es por ello que como fruto de importante tareas investigativas y en rápido y eficaz accionar se logró que en la jornada de ayer 19-05-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal -D.I.C.- en conjunto con la Comisaria Quinta Urbana, lograron recuperar la totalidad del cargamento denunciado como sustraído
La investigación se inició tras tomar conocimiento de la sustracción de catorce pallets de aceite comestible, transportados desde Buenos Aires a nuestra capital en el marco de una supuesta operación comercial, de rutina.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, los autores del hecho habrían pactado la descarga de la mercadería como una compra legítima, contratando el traslado de la mercadería hasta un punto de la ciudad de Corrientes más precisamente en calle Niño Jesús y Avenida Cazadores Correntinos, donde inicialmente fueron descargados 14 pallets, conteniendo 954 cajas de aceite. Posteriormente, el supuesto comprador solicitó al transportista trasladar otra parte de la carga hacia otro lugar de calle Esteban Bajac al 4000 donde presuntamente luego se concretaría el pago del total.
Mientras el conductor se trasladó hasta el nuevo destino, los presuntos autores ya tenían preparado otro camión, el cual arribó al lugar y retiró rápidamente la totalidad de la mercadería descargada minutos antes y huir del lugar. Al no encontrar la nueva dirección la cual resulto inexiste, al regresar el transportista al punto de descarga anterior constató que toda la mercadería fue retirada del lugar, tratando de contactar al comprador quien ya no respondía el teléfono, por lo que se percató que fue estafado y radico la denuncia en la Comisaria Quinta.
A partir de ese momento, personal de la citada Comisaria en conjunto con la Dirección de Investigación Criminal -DIC-inició intensas tareas investigativas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y siguiendo la línea investigativa, lograron establecer que el cargamento había sido trasladado hasta la localidad de San Luis del Palmar, donde fue comercializado en distintos supermercados.
Ante ello y por disposición del fiscal interviniente, se realizaron los correspondientes procedimientos y se procedió al secuestro formal de la totalidad de la mercadería adquirida. En total, se recuperaron las 954 cajas de aceite de girasol, distribuidas en 420 cajas de 4,5 litros -equivalentes a 1.680 unidades- y 534 cajas de 900 mililitros, haciendo un total de 6.408 unidades.
Posteriormente, la totalidad de los productos fue restituida a su legítimo propietario por disposición de la autoridad judicial interviniente. En tanto, los presuntos autores de la maniobra ya fueron identificados y están siendo intensamente buscados.
Cabe señalar que el Jefe de Policía de la Provincia de Corrientes Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón se hizo presente en el lugar, para felicitar y destacar el trabajo desarrollado por el personal policial interviniente, resaltando el compromiso y la eficacia demostrada durante toda la investigación, que permitió recuperar rápidamente la totalidad de la mercadería sustraída.