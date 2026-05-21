La Policía recuperó una bicicleta que fuera denunciada como sustraída

En horas del mediodía de hoy 21-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Quinta Urbana realizando sus labores específicas en prevención de ilícitos e identificación de personas, encontrándose en inmediaciones del barrio Juan XXIII, lograron hallar y recuperar una bicicleta que posteriormente resulto estar presuntamente vinculada a un hecho que se investiga.
El procedimiento se concretó cerca de las 12:30
horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calles Cabo de Horno y
Argentina, donde visualizaron una bicicleta – marca SLP-5 PRO, rodado 29”- en
la vía pública, procediendo al secuestro de la misma, la cual, tras las correspondientes
averiguaciones resulto haber sido denunciada como sustraída en jurisdicción de
la Comisaria 7ma. Urbana.
Al respecto, el rodado recuperado fue puesto a
disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladada a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.