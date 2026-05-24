domingo, 24 de mayo de 2026

Mburucuyá: La Policía secuestró ejemplares de fauna silvestre, peces y varios elementos

En la jornada del viernes 22-05-26, personal policial dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Capital y Saladas, implementaron en Rutas Provinciales -en zonas de Mburucuyá- operativos de contralor de vehículos e identificación de personas, logrando en la oportunidad el secuestro de ejemplares de fauna silvestre, peces y elementos utilizados para la depredación ilegal.

El procedimiento, lo concretaron luego de proceder a detener la marcha de dos vehículos automotores, los cuales trasladaban en su interior carpinchos, tatú, ejemplares de sábalos y bogas, además redes de pesca y una canoa.

Lo secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada Unidad Especial a fin de continuar con las diligencias del caso.