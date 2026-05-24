domingo, 24 de mayo de 2026

Un Policía que estaba de francó demoró a un ladrón y recuperó elementos robados

Ayer 23-05-26, en horas del mediodía, momentos en que un suboficial de Policía dependiente de la Comisaria Segunda urbana se encontraba de franco de servicio y circulaba por Avenida Independencia y calle Güemes a bordo de su motocicleta, observa a un sujeto desconocido corriendo y trasladando en su poder una notebook y un parlante, por lo que presumió que podría tener relación con algún hecho delictivo.

Por tal motivo, el mencionado efectivo procedió a realizar un seguimiento, y al darle la voz de “alto Policía”, el sujeto arroja los elementos a la vía pública e ingresa a unos domicilios saltando el muro perimetral, por lo que solicitó de manera inmediata la colaboración de los móviles que se encontraban en las inmediaciones, logrando de esta manera localizar al mismo por calle General Paz, tratándose de un mayor de edad, quien, según las primeras averiguaciones realizadas ya contaría con amplios antecedentes por delitos contra la propiedad.

El demorado, junto a los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 19na donde se llevan a cabo las diligencias del caso.