Un Policía que estaba de francó demoró a un ladrón y recuperó elementos robados

Por tal motivo, el mencionado efectivo procedió a realizar un
seguimiento, y al darle la voz de “alto Policía”, el sujeto arroja los
elementos a la vía pública e ingresa a unos domicilios saltando el muro
perimetral, por lo que solicitó de manera inmediata la colaboración de los
móviles que se encontraban en las inmediaciones, logrando de esta manera
localizar al mismo por calle General Paz, tratándose de un mayor de edad, quien,
según las primeras averiguaciones realizadas ya contaría con amplios antecedentes
por delitos contra la propiedad.
El demorado, junto a los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 19na donde se llevan a cabo las diligencias del caso.