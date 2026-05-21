Paso de los Libres: La Policía recuperó una moto robada

El procedimiento lo concretaron los citados
efectivos cerca de las 03:30 horas, cuando recibieron la alerta radial sobre un
ilícito ocurrido en una vivienda ubicada por calle Velazco de la citada ciudad,
por lo que, acudieron rápidamente y fueron informados de que un hombre mayor de
edad resulto víctima de la sustracción de una motocicleta – marca Guerrero Trip
110cc.-.
Ante tal circunstancia, iniciaron distintos trabajos
investigativas y rastrillajes por las inmediaciones, logrando finalmente por
calle Maestro Llanes a la altura 1.500 aproximadamente, hallar y secuestrar un rodado
abandonado en la vía pública, el cual, tras las correspondientes
averiguaciones, resultó ser el sustraído anteriormente.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición
de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con
los tramites de rigor.