jueves, 21 de mayo de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó una moto robada

En la madrugada del pasado 18-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Tercera de Paso de los Libres, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad S.I.S. 911, en un rápido y eficaz accionar, recuperaron una motocicleta que habría sido sustraída recientemente.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos cerca de las 03:30 horas, cuando recibieron la alerta radial sobre un ilícito ocurrido en una vivienda ubicada por calle Velazco de la citada ciudad, por lo que, acudieron rápidamente y fueron informados de que un hombre mayor de edad resulto víctima de la sustracción de una motocicleta – marca Guerrero Trip 110cc.-.

Ante tal circunstancia, iniciaron distintos trabajos investigativas y rastrillajes por las inmediaciones, logrando finalmente por calle Maestro Llanes a la altura 1.500 aproximadamente, hallar y secuestrar un rodado abandonado en la vía pública, el cual, tras las correspondientes averiguaciones, resultó ser el sustraído anteriormente.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.