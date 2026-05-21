jueves, 21 de mayo de 2026

La Policía recuperó una moto robada

En la tarde de ayer 20-05-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos, secuestraron una motocicleta con el tambor de ignición violentado, la cual, posteriormente resulto hallarse denunciada como sustraída.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos cerca de las 19:30 horas, cuando encontrándose por calles Crespo entre Hortensio Quijano y Gato y Mancha, observaron a una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- circulando de manera imprudente, por lo que, tras intentar proceder a su identificación, el mismo abandona el rodado en la vía pública y huye por las inmediaciones, perdiéndose de vista, procediendo al secuestro preventivo del mismo, observando los signos de violencia.

Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el rodado resulto encontrarse denunciado como sustraído días atrás.

Al respecto, la motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.