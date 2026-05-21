La Policía recuperó una moto robada

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos cerca de las 19:30
horas, cuando encontrándose por calles Crespo entre Hortensio Quijano y Gato y
Mancha, observaron a una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave
110cc.- circulando de manera imprudente, por lo que, tras intentar proceder a
su identificación, el mismo abandona el rodado en la vía pública y huye por las
inmediaciones, perdiéndose de vista, procediendo al secuestro preventivo del
mismo, observando los signos de violencia.
Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el rodado
resulto encontrarse denunciado como sustraído días atrás.
Al respecto, la motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.