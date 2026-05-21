Un hombre fue demorado por merodeo

En horas de la madrugada de ayer 20-05-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 1, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas observaron por inmediaciones de Avenida Garay y calle Rio Parana a un hombre merodeando, observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública.
Por tal motivo, a modo de prevención procedieron a la identificación y
posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 44 años de edad, quien no
supo justificar su permanencia en la zona.
El demorado, fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.