La Policía recuperó una motocicleta denunciada como sustraída

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, llevaron adelante tareas investigativas en relación un hecho delictivo -supuesto Robo de motocicleta-registrado días atrás y por el cual finalmente, luego de arduos trabajos realizados, lograron recuperar la misma en zonas del barrio Esperanza de esta ciudad.
El procedimiento, lo concretaron los citados efectivos en horas de la madrugada
de ayer 23-05-26, en inmediaciones de calles Mario José Payes del mencionado
Barrio, lugar donde hallaron y secuestraron una motocicleta -marcha Honda Wave-
la cual seria la misma denunciada como sustraída.
El rodado secuestrado, fue trasladado hasta la comisaria 22da, donde se
llevan a cabo las diligencias del caso.