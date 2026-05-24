La Policía secuestró 120 kg de productos cárnicos y embutidos no aptos para el consumo

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Capital y de Saladas, en la jornada del viernes 22-05-26, llevaron adelante en forma conjunta control de carnicerías en la localidad de Pago de los Deseos.
En la oportunidad, los mencionados efectivos
lograron -en uno de los comercios- hallar y secuestrar productos cárnicos y
embutidos, no aptos para el consumo humano, ya que serían aparentemente
provenientes de faena clandestina y cuyo propietario no contaba con las
documentaciones correspondientes, dando un total de 120 kg.
Lo secuestrado, fue puesto a disposición de la
justicia y trasladado hasta la dependencia policial de Saladas a fin de
continuar con las diligencias del caso.