Lucha contra el abigeato en Guaviraví: Secuestran carne, armas y aprehenden a dos personas

La investigación se inició el pasado 16 de mayo del corriente año, luego
de una denuncia por supuesto abigeato; A partir de intensas tareas
investigativas realizadas, se logró individualizar a los presuntos
involucrados.
Posteriormente, se diligenciaron dos órdenes de allanamientos para dos
domicilios de la localidad de Guaviraví, en ese marco y dando cumplimiento a
las medidas judiciales, las mismas arrojaron ambas con resultados positivos,
procediéndose al secuestro de más de 300 kilogramos de productos cárnicos,
además de diversos elementos que se presume que serían utilizados para la
faena, entre cuchillos, serruchos, chairas, equipos de aperos y un freezer.
Asimismo, se secuestraron cuatro armas de fuego —dos rifles, un revólver
y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, apta para disparar municiones
calibre 9 mm—, además de 50 municiones intactas calibre 9 mm, 40 municiones
calibre 22 y un cartucho calibre 7.62 mm. También se hallaron y secuestraron un
total de 359 vainas servidas calibres 9 mm y 12 vainas servidas calibre 22 mm,
destacándose que una de las armas se encontraba con un cartucho en recámara
listo para el disparo.
Durante el operativo también se procedió al secuestro de seis teléfonos
celulares y una motocicleta -marca Gilera Smash-, siendo aprehendidos dos
hombres de 56 y 18 años años de edad, quienes quedaron a disposición de la
autoridad judicial interviniente.
Al respecto, en la citada dependencia policial se continúan con las
diligencias y trámites de rigor correspondientes.