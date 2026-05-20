miércoles, 20 de mayo de 2026

Lucha contra el abigeato en Guaviraví: Secuestran carne, armas y aprehenden a dos personas

En la jornada de ayer 19-05-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de La Cruz, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante un importante procedimiento en el marco de una causa por supuesto abigeato, logrando el secuestro de gran cantidad de elementos vinculados al hecho y la aprehensión de dos personas mayores de edad.

La investigación se inició el pasado 16 de mayo del corriente año, luego de una denuncia por supuesto abigeato; A partir de intensas tareas investigativas realizadas, se logró individualizar a los presuntos involucrados.

Posteriormente, se diligenciaron dos órdenes de allanamientos para dos domicilios de la localidad de Guaviraví, en ese marco y dando cumplimiento a las medidas judiciales, las mismas arrojaron ambas con resultados positivos, procediéndose al secuestro de más de 300 kilogramos de productos cárnicos, además de diversos elementos que se presume que serían utilizados para la faena, entre cuchillos, serruchos, chairas, equipos de aperos y un freezer.

Asimismo, se secuestraron cuatro armas de fuego —dos rifles, un revólver y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, apta para disparar municiones calibre 9 mm—, además de 50 municiones intactas calibre 9 mm, 40 municiones calibre 22 y un cartucho calibre 7.62 mm. También se hallaron y secuestraron un total de 359 vainas servidas calibres 9 mm y 12 vainas servidas calibre 22 mm, destacándose que una de las armas se encontraba con un cartucho en recámara listo para el disparo.

Durante el operativo también se procedió al secuestro de seis teléfonos celulares y una motocicleta -marca Gilera Smash-, siendo aprehendidos dos hombres de 56 y 18 años años de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Al respecto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias y trámites de rigor correspondientes.