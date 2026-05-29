Policía que estaba de franco recuperó una moto robada

El procedimiento tuvo lugar cuando el funcionario policial circulaba por
avenida Gobernador Ruiz, entre calles Vélez Sarsfield y Santiago del Estero, y
observó a un hombre trasladando a rastras una motocicleta -marca Honda Wave-,
ante la situación, el efectivo decidió acercarse al sujeto para consultarle
sobre el motivo por el cual trasladaba el rodado, manifestando éste que la
motocicleta se había quedado sin combustible.
Sin embargo, la respuesta generó sospechas, por lo que el funcionario se
identificó como personal policial y solicitó la documentación correspondiente
tanto del conductor como del vehículo; En ese momento, el individuo abandonó la
motocicleta y emprendió la fuga, perdiéndose de vista del lugar.
Posteriormente, tras realizar las averiguaciones pertinentes, se constató
que la motocicleta había sido sustraída recientemente en jurisdicción de la
Comisaría Cuarta Urbana, por lo que se procedió al secuestro preventivo del
rodado y fue puesta a disposición de la autoridad judicial interviniente, en
tanto, se continúan con los trámites de rigor correspondientes.