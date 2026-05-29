viernes, 29 de mayo de 2026

Policía que estaba de franco recuperó una moto robada

En horas de la tarde de ayer 28-05-26, un efectivo policial con prestación de servicio en la Dirección de investigación criminal, que se encontraba franco de servicio, logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída recientemente en jurisdicción de la Comisaría Cuarta Urbana.

El procedimiento tuvo lugar cuando el funcionario policial circulaba por avenida Gobernador Ruiz, entre calles Vélez Sarsfield y Santiago del Estero, y observó a un hombre trasladando a rastras una motocicleta -marca Honda Wave-, ante la situación, el efectivo decidió acercarse al sujeto para consultarle sobre el motivo por el cual trasladaba el rodado, manifestando éste que la motocicleta se había quedado sin combustible.

Sin embargo, la respuesta generó sospechas, por lo que el funcionario se identificó como personal policial y solicitó la documentación correspondiente tanto del conductor como del vehículo; En ese momento, el individuo abandonó la motocicleta y emprendió la fuga, perdiéndose de vista del lugar.

Posteriormente, tras realizar las averiguaciones pertinentes, se constató que la motocicleta había sido sustraída recientemente en jurisdicción de la Comisaría Cuarta Urbana, por lo que se procedió al secuestro preventivo del rodado y fue puesta a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, se continúan con los trámites de rigor correspondientes.