Santa Lucía: Un hombre murió tras choque de motocicletas en Ruta 27

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar
obtenida, el hecho se habría registrado pasadas las 20:00 horas, teniendo como
protagonistas a una motocicleta -marca Guerrero-, en la cual circulaban dos
hombres -mayores de edad-, y por otra parte una motocicleta -marca Siam 125c.c-
guiada por un hombre que hasta el momento no fue identificado (NN) y quien
lamentablemente falleció en el lugar.
Así mismo cabe mencionar, que las otras dos personas fueron auxiliados y
trasladados hasta el nosocomio a consecuencia de las lesiones de diferente consideración
que presentaban.
Al respecto, intervino la Unidad Fiscal en turno y la citada Comisaria de Distrito, prosiguiéndose con las diligencias de rigor pertinentes, a fin de lograr identificar a la persona fallecida; desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho.