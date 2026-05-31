domingo, 31 de mayo de 2026

Santa Lucía: Un hombre murió tras choque de motocicletas en Ruta 27

En la noche de ayer 30-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Santa Lucía tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Provincial N°27, a la altura del kilómetro 105 aproximadamente, donde por causas y circunstancias que se tratan de establecer, se habría producido un siniestro vial con consecuencia fatal entre dos motocicletas.

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, el hecho se habría registrado pasadas las 20:00 horas, teniendo como protagonistas a una motocicleta -marca Guerrero-, en la cual circulaban dos hombres -mayores de edad-, y por otra parte una motocicleta -marca Siam 125c.c- guiada por un hombre que hasta el momento no fue identificado (NN) y quien lamentablemente falleció en el lugar.

Así mismo cabe mencionar, que las otras dos personas fueron auxiliados y trasladados hasta el nosocomio a consecuencia de las lesiones de diferente consideración que presentaban.

Al respecto, intervino la Unidad Fiscal en turno y la citada Comisaria de Distrito, prosiguiéndose con las diligencias de rigor pertinentes, a fin de lograr identificar a la persona fallecida; desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho.