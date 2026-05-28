Santo Tomé: Denunció que le robaron 150 vacas y terminó detenida por abigeato

Durante días, una productora rural Santotomeña Mirta Itatí N. recorrió medios televisivos y portales asegurando que le habían robado “mágicamente” más de 150 animales de su estancia sin que nadie viera nada. También denunció supuesta inacción fiscal y corrupción policial.
Pero la investigación de la Policía Rural y Ecológica de Santo Tomé supervisada por el propio fiscal rural Dr. Martín Leiva, empezó a mostrar otra realidad.
Los animales nunca fueron robados . Los investigadores no encontraron alambrados cortados, ni huellas de arreo, ni rastros compatibles con un robo masivo de hacienda. Se busco por todos los campos y hasta se hizo una búsqueda aérea con drones de la policía rural.
En cambio, el secreto estaba en los papeles,allí aparecieron ventas documentadas de más de 150 vacunos, datos corroborados con la información de Rentas y SENASA, testimonios de empleados que hablaban de descontrol administrativo, mortandad de animales, faenas internas y movimientos de hacienda sin registros.
Y cuando parecía que el caso ya había dado un vuelco, llegó el golpe final.
En la tarde de ayer, la Policía Rural y ecológica de Santo Tomé interceptó cinco camiones cargados con más de 150 animales que habían salido de la estancia de la Señora Mirta N. sin el control policial obligatorio ni mucho menos con la documentación respaldatoria como lo exige la ley.
Pero lo más grave surgió durante la pericia veterinaria de los animales secuestrados: entre ellos encontraron hacienda perteneciente a un vecino, contramarcada con la marca de la Sra N.
Para la fiscalía, eso configura un supuesto delito de abigeato agravado.
La mujer denunciante, su hijo y el transportista quedaron detenidos preventivamente por disposición del fiscal rural y fueron alojados en la Comisaría Tercera de Santo Tomé.
La causa que empezó con acusaciones contra todo, terminó apuntando todos los cañones hacia adentro de la propia estancia y sus responsables.
Un final inesperado para esta novela mediática creada aparentemente para desviar la atención de posible maniobras fraudulentas que ahora deberán explicar ante la ley.