3 de Abril: Un hombre murió tras choque de motocicletas en un camiono rural

Según la información preliminar
obtenida, el siniestro tuvo como protagonistas una motocicleta -marca Yamaha,
modelo FZ-, conducida por un joven de 18 años de edad, y otra motocicleta
-marca Ghiggeri, modelo Dune 150c.c-, guiada por un hombre de apellido Avalos,
de 44 años de edad.
Como consecuencia de este
siniestro, el ciudadano de apellido Avalos falleció en el lugar, mientras que
el conductor de la otra motocicleta fue trasladado al Hospital de Bella Vista,
donde permanece internado recibiendo la atención médica correspondiente.
Al respecto, en el lugar del
hecho se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la
Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada
dependencia policial.