sábado, 20 de junio de 2026

3 de Abril: Un hombre murió tras choque de motocicletas en un camiono rural

En la noche de ayer 19-06-26, alrededor de las 21:30 horas, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tres de Abril tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre un camino vecinal, acceso al Barrio 40 Viviendas de esa localidad, donde por causas que se tratan de esclarecer habrían colisionado dos motocicletas, dejando como resultado el lamentable deceso de un hombre.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro tuvo como protagonistas una motocicleta -marca Yamaha, modelo FZ-, conducida por un joven de 18 años de edad, y otra motocicleta -marca Ghiggeri, modelo Dune 150c.c-, guiada por un hombre de apellido Avalos, de 44 años de edad.

Como consecuencia de este siniestro, el ciudadano de apellido Avalos falleció en el lugar, mientras que el conductor de la otra motocicleta fue trasladado al Hospital de Bella Vista, donde permanece internado recibiendo la atención médica correspondiente.

Al respecto, en el lugar del hecho se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia policial.