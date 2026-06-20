sábado, 20 de junio de 2026

La Policía demoró cinco personas en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada de ayer 19-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M 3 y 5-, realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a cinco personas.

El primer procedimiento lo realizaron los efectivos del -G.R.I.M. V- siendo las 01:20 horas, en circunstancias en que hallándose por calles Berazategui y Güemes, habrían divisado a un hombre que se encontraba observando los vehículos estacionados en la vía pública, procediendo a la demora para su identificación siendo mayor de edad, quien no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar.

De igual forma, el mismo personal, alrededor de las 01:40 horas, encontrándose en la intersección de las calles Nicaragua y Las Piedras, procedieron a la demora de un joven, quien se hallaba merodeando y observando minuciosamente los domicilios de la zona.

También, siendo las 02:00 horas encontrándose de recorridas por calle Resoagli y Av. Cartagena, procedieron a la demora de un joven – mayor de edad-, quien se hallaba en aparente estado de ebriedad ocasionando disturbios en la vía pública.

Asimismo, efectivos policiales del -G.R.I.M. III- cerca de las 02:30 horas por calle Perú y Bolívar, procedieron a la demora e identificación de un joven – mayor de edad-, el cual se hallaba observando los domicilios y vehículos estacionados.

Finalmente, el -G.R.I.M. V- siendo las 03:20 horas, encontrándose en inmediaciones de Av. Argentina y calle Mansilla, procedieron a la demora de un hombre, mayor de edad, el cual, en aparente estado de ebriedad, se encontraba observando los vehículos estacionados en la vía pública.

Los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes donde se prosiguieron con las distintas diligencias de rigor en cada caso.