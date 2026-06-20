La Policía demoró cinco personas en diferentes procedimientos

El primer procedimiento lo
realizaron los efectivos del -G.R.I.M. V- siendo las 01:20 horas, en
circunstancias en que hallándose por calles Berazategui y Güemes, habrían
divisado a un hombre que se encontraba observando los vehículos estacionados en
la vía pública, procediendo a la demora para su identificación siendo mayor de
edad, quien no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar.
De igual forma, el mismo
personal, alrededor de las 01:40 horas, encontrándose en la intersección de las
calles Nicaragua y Las Piedras, procedieron a la demora de un joven, quien se
hallaba merodeando y observando minuciosamente los domicilios de la zona.
También, siendo las 02:00 horas
encontrándose de recorridas por calle Resoagli y Av. Cartagena, procedieron a
la demora de un joven – mayor de edad-, quien se hallaba en aparente estado de
ebriedad ocasionando disturbios en la vía pública.
Asimismo, efectivos policiales
del -G.R.I.M. III- cerca de las 02:30 horas por calle Perú y Bolívar,
procedieron a la demora e identificación de un joven – mayor de edad-, el cual
se hallaba observando los domicilios y vehículos estacionados.
Finalmente, el -G.R.I.M. V-
siendo las 03:20 horas, encontrándose en inmediaciones de Av. Argentina y calle
Mansilla, procedieron a la demora de un hombre, mayor de edad, el cual, en
aparente estado de ebriedad, se encontraba observando los vehículos estacionados
en la vía pública.
Los demorados fueron trasladados
a las comisarias jurisdiccionales correspondientes donde se prosiguieron con
las distintas diligencias de rigor en cada caso.