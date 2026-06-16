Allanamientos por narcomenudeo en Goya: Demoran a un hombre y secuestran cocaína

En la jornada del sábado 13-06-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Goya en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante dos allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado de Garantías, en el marco de una investigación por presunta infracción a la ley de Narcomenudeo, en domicilios ubicados sobre calles Berón de Astrada y Tucumán de esa ciudad.
En ese marco y durante el
diligenciamiento de los procedimientos, los uniformados lograron secuestrar un
total de 33,4 gramos fraccionados de una sustancia blanquecina, la cual tras
los correspondientes test orientativo arrojo positivo para cocaína, además de
otros elementos de interés para la causa. Asimismo, se procedió a la
aprehensión de un hombre mayor de edad.
El aprehendido junto a lo
incautado fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, en
tanto en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que
corresponden.